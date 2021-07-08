За добу в Україні підтвердили 617 нових випадків коронавірусу
Напередодні коронавірус виявили у 18 медиків та 26 дітей
За добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 404 особи;
- летальних випадків – 23;
- одужало – 872 особи;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 17 945 осіб,
- методом ІФА – 9 129 осіб,
- експрес-тестами – 13 819 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 239 591 особа;
- одужало – 2 175 225 осіб;
- летальних випадків – 52 560;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.
До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.
Також повідомлялося, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.