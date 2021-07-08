За добу в Україні підтвердили 617 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіли 2,2 млн осіб

Напередодні коронавірус виявили у 18 медиків та 26 дітей

За добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 404 особи;

летальних випадків – 23;

одужало – 872 особи;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 17 945 осіб,

методом ІФА – 9 129 осіб,

експрес-тестами – 13 819 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 239 591 особа;

одужало – 2 175 225 осіб;

летальних випадків – 52 560;

проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.

Також повідомлялося, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.