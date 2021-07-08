  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу в Україні підтвердили 617 нових випадків коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За весь час пандемії в Україні захворіли 2,2 млн осіб - За добу в Україні підтвердили 617 нових випадків коронавірусу
    За весь час пандемії в Україні захворіли 2,2 млн осіб
    Фото: ЕРА

    Напередодні коронавірус виявили у 18 медиків та 26 дітей

    За добу 7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 404 особи;
    • летальних випадків – 23;
    • одужало – 872 особи;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 17 945 осіб,
    • методом ІФА – 9 129 осіб,
    • експрес-тестами – 13 819 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 239 591 особа;
    • одужало – 2 175 225 осіб;
    • летальних випадків – 52 560;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

    09_08

    Раніше в середу стало відомо, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

    До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.

    Також повідомлялося, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу в Україні підтвердили 617 нових випадків коронавірусу