Японія: КНДР створює озброєння для прориву протиракетної оборони



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Японські системи ПРО можуть протидіяти ракетам із прогнозованою траєкторією польоту

Нові північнокорейські системи можуть міняти траєкторію польоту

Міністр оборони Японії Такеші Івая заявив про те, що КНДР розробляє бойові системи для прориву японської протиракетної оборони. До такого висновку в Токіо прийшли, спостерігаючи за траєкторією польоту північнокорейських ракет під час останніх пусків. Мова йде про випробування систем із дальністю до 500 км. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Японські системи ПРО можуть протидіяти ракетам із прогнозованою траєкторією польоту, яку можна прорахувати наперед – будь-які зміни траєкторії під час польоту зменшують шанси на успішне перехоплення. Токіо має в своєму розпорядженні есмінці із системою ПРО Aegis. Окрім того, Японія хоче створити дві системи ПРО наземного базування Aegis Ashore проти північнокорейських ракет.

Окремо Такеші Івая використав можливість для критики в бік Республіки Корея. Та, як відомо, минулого тижня заявила про те, що відмовляється від угоди із Японією щодо обміну розвідувальними даними. В першу чергу відповідна угода використовувалася для обміну даними щодо ядерної і ракетної програм КНДР.

Раніше у КНДР розповіли про пуски нової ракетної установки. Зазначається, що за випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Також за даними міністерства оборони Японії, запущені Пхеньяном ракети були балістичними.

До слова, 16 серпня Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

Також 10 серпня стало відомо, що КНДР запустила дві ракети в Японське море.

У Північній Кореї заявили, що як тільки лідер КНДР дізнався про розробку нових типів ракет, то розпорядився провести їх випробування.

За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальностіі

Нагадаємо, 6 серпня КНДР здійснила запуски нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

У ЄС заявили, що Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.