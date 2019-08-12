У КНДР назвали умову для відновлення переговорів з Південною Кореєю



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Північнокорейський дипломат назвав «дурницями» вимоги Суела припинити в КНДР ракетні випробування

Північна Корея називає військові навчання в Південній Кореї «репетицією війни»

КНДР виключає можливість переговорів з Південною Кореєю, поки Сеул спільно з військовим контингентом США проводить військові навчання.

Відповідну заяву поширив високопоставлений північнокорейський дипломат Квон Чон Ган, пише Reuters.

«Вони повинні розуміти, що сам міжкорейський контакт буде ускладнений, якщо вони не покладуть край таким військовим навчанням або поки вони не зроблять правдоподібне виправдання або щире пояснення», - зазначив Квон Чон Ган.

Він назвав «дурницями» вимоги Суела припинити в КНДР ракетні випробування.

Північна Корея називає військові навчання в Південній Кореї «репетицією війни». У відповідь на спільні навчання Південної Кореї і США Кім Чен Ин проводить власні випробування ракет.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

У Північній Кореї заявили, що як тільки лідер КНДР дізнався про розробку нових типів ракет, то розпорядився провести їх випробування.

За словами президента США, в довгому листі Кім Чен Ина є і «невелике вибачення» за випробування ракет малої дальностіі

Нагадаємо, 6 серпня КНДР здійснила запуски нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

У ЄС заявили, що Північна Корея своїми ракетними випробуванням підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.