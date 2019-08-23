КНДР назвала Державного секретаря США «отрутою»



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Особливо Пхеньяну не подобається риторика санкцій, яку застосовує Помпео

Пхеньян готовий як до конфронтації, так і до діалогу із Вашингтоном

Очільник МЗС КНДР Лі Йонг Хо назвав Державного секретаря США Майка Помпео «сильнодіючою отрутою», яка лише заважає проведенню переговорів щодо ядерного роззброєння.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Особливо Пхеньяну не подобається риторика санкцій, яку застосовує головний американський дипломат. Мова йде про традиційну американську тезу про те, що санкції Ради Безпеки ООН будуть залишатися в силі до повного ядерного роззброєння КНДР.

За словами Лі Йонг Хо, така риторика не лише розчаровує Пхеньян, але і змушує сумніватися щодо можливості вирішити відповідні проблеми за участю Майка Помпео. Глава МЗС КНДР відзначив, що країна готова як до діалогу, так і до протистояння із США.

До слова, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та державний секретар США Майк Помпео поговорили про Україну під час зустрічі в Оттаві.