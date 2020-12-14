Японія вперше схвалила продаж генномодифікованих овочів

Генномодифікований помідор був розроблений спільно університетом Цукуба і біотехнологічною фірмою

Експерти зазначили, що помідор не містить генів, які відрізняються від генів натуральних сортів

В Японії вперше схвалили продаж генномодифікованого продукту – помідору.

Про це повідомляє японський телеканал NHK.

«Група експертів Міністерства охорони Здоров'я Японії схвалила заявку на продаж помідорів з підвищеним вмістом амінокислоти ГАМК, яка сприяє зниженню кров'яного тиску», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що помідор був розроблений спільно університетом Цукуба і біотехнологічною фірмою.

Експерти зазначили, що помідор не містить генів, які відрізняються від генів натуральних сортів.

Також говориться, що редагування геному не призвело до збільшення в помідорі кількості алергенів або токсичних речовин. Продукти зі зміненим геномом будуть позначатися як такі.

Раніше Аргентина стала першою країною, яка схвалила вирощування ГМО-пшениці.