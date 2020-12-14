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    Японія вперше схвалила продаж генномодифікованих овочів

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    <p>Генномодифікований помідор був розроблений спільно університетом Цукуба і біотехнологічною фірмою</p> - Японія вперше схвалила продаж генномодифікованих овочів

    Генномодифікований помідор був розроблений спільно університетом Цукуба і біотехнологічною фірмою

    Експерти зазначили, що помідор не містить генів, які відрізняються від генів натуральних сортів

    В Японії вперше схвалили продаж генномодифікованого продукту – помідору.

    Про це повідомляє японський телеканал NHK.

    «Група експертів Міністерства охорони Здоров'я Японії схвалила заявку на продаж помідорів з підвищеним вмістом амінокислоти ГАМК, яка сприяє зниженню кров'яного тиску», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що помідор був розроблений спільно університетом Цукуба і біотехнологічною фірмою.

    Експерти зазначили, що помідор не містить генів, які відрізняються від генів натуральних сортів.

    Також говориться, що редагування геному не призвело до збільшення в помідорі кількості алергенів або токсичних речовин. Продукти зі зміненим геномом будуть позначатися як такі.

    Раніше Аргентина стала першою країною, яка схвалила вирощування ГМО-пшениці.

    Теги: екологія Японія продукти наука
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