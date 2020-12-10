Латвія знайшла в українських яйцях сальмонелу

Зразок був узятий у рамках посиленого контролю за якістю українських яєць

Заражені яйця виявили на кордоні з Латвією

У партії свіжих яєць, які перевіряла Продовольчо-ветеринарна служба Латвії, виявлено сальмонелу. Про це в четвер, 10 грудня, повідомляє латвійський портал Delfi.lv.

Оскільки вантаж везли з України в Литву, про сальмонелу були поінформовані відповідальні служби й цієї балтійської держави.

Відзначається, що наявність бактерій, що викликають гостру кишкову інфекцію в людини, підтвердили результати лабораторного аналізу.

Зразок був узятий у рамках посиленого контролю за якістю українських яєць. У 2020 році в рамках цього контролю було перевірено 609 зразків яєць і яєчних продуктів українського походження. 198 з них перевірялися на сальмонелу, 311 - на сліди лікарських речовин. У двох зразках було виявлено сальмонелу.

Між іншим, навесні із Польщі до України завезли заражену сальмонелою курятину. Така ж партія була експортована і до Литви.

Раніше чехи виявили у партії курятини із Польщі сальмонелу. Заражені півтонни м’яса поступили від польської компанії Dromico, а дистриб’ютором була Astra meat з Нового Биджова.

Нагадаємо, раніше у Словаччині стався скандал щодо м’яса хворих корів, яке було завезено із Польщі до 10 країн ЄС. Близько 300 кілограмів польського м'яса було експортовано до Словаччини, і частина його потрапила у школи та ресторани.

Сальмонельоз - гостре кишкове захворювання, яке виникає при споживанні продуктів, заражених мікроорганізмами з роду «сальмонела». Порушення режиму обробки продуктів - найчастіша причина харчових сальмонельозів. Можливе також зараження від людини-носія сальмонел.

Заразитися сальмонельозом можна через харчі, воду, а також від людини-носія. Бактеріоносійство може тривати багато місяців і навіть років. У таких людей нема симптомів. При захворюванні спочатку з’являється загальна слабкість, ломота в тілі та нудота. Згодом приєднуються блювання, біль у животі, запаморочення та діарея.