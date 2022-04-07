Кім розповів, які будівлі зазнали найбільших руйнувань у Миколаєві

По області загалом понад дві тисячі споруд або зруйновані повністю, або пошкоджені

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про масштаби руйнувань в області. Він підкреслив, що найбільше постраждала саме будівля ОВА. Про це Кім повідомив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«У Миколаєві найбільш зруйнована ОВА. Є багато зруйнованих лікарень, шкіл, куди вони влучали»,– зазначив він.

По області загалом понад дві тисячі споруд або зруйновані повністю, або пошкоджені. Але, переконаний Віталій Кім, це не можна назвати масштабними руйнуваннями. Особливо, якщо порівнювати з Маріуполем і Києвом, Бучею та Ірпенем.

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли залізничний вокзал у Миколаєві, внаслідок чого він не працює. Коли саме ворог завдав удар мер міста Олександр Сенкевич не уточнюєю

До слова, в результаті обстрілів Миколаєва 4 квітня загинули 12 осіб. Крім того, 41 особа отримала поранення.

Раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім виклав відео, як рашисти осбтрілюють дитячу лікарню. Як повідомлялося, у понеділок, 4 квітня, російська армія обстріляла Миколаїв касетними снарядами.

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