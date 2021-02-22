Юрист Transparency International: Діяльність АРМА дозволяє уникнути масових позовів проти України в ЄСПЛ

Наразі Європейський суд з прав людини розглядає близько п'яти тисяч позовів проти України щодо неефективного розпорядження власністю, яка перебувала під арештом

До появи в Україні Агентства з розшуку та менеджменту активів арештоване майно не зберігалося належним чином, що порушувало права його власників та спричинювало масові скарги до Європейського суду з прав людини.

Про це розповіла головна юристка Transparency International Ukraine Катерина Риженко під час пресконференції щодо необхідності законодавчого реформування АРМА.

«Звичайно, можна ще багато говорити про те, що треба змінити в АРМА, що зробити ще більш прозорішим. Проте варто пам’ятати, як було до створення АРМА. Яка була ситуація? Управляв активом або той же власник, поки не закінчувалося провадження, або, наприклад, прокурор дуже часто, і це призвело вже до того, що Україна зараз за рішеннями Європейського суду з прав людини вже має виплатити великій кількості власників мільйони євро за неефективне управління цими активами, до часів створення АРМА», – зазначила Риженко.

За її словами, ці мільйони фактично мають йти з нашого бюджету, бо рішення Європейського суду з прав людини повинні виконуватися. «На мою думку, це найкращий приклад, що попередньо система не працювала і чому її необхідно було змінити», – розповіла представниця ТІ.

Наразі Європейський суд з прав людини розглядає близько п'яти тисяч позовів проти України щодо неефективного розпорядження власністю, яка перебувала під арештом. По багатьох справах Суд задовольнив позови, зобов’язавши Україну виплатити власникам майна грошові компенсації.

Сьогодні за збереження арештованого майна, вартість якого перевищує 200 розмірів мінімальних заробітних плат, відповідає Агентство з розшуку та менеджменту активів, яке перераховує доходи від управління таким майном до державного бюджету.