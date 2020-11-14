Рада наступного тижня збереться на засідання, попри спалах коронавірусу

У понеділок буде Погоджувальна рада, де представники усіх фракцій будуть вирішувати, які питання розглядатиме парламент протягом наступного тижня

Народні депутати зберуться у вівторок, щоб розглянути зміни до календарного плану

Верховна Рада збереться наступного пленарного тижня на засідання, попри коронавірус у керівництва парламенту та народних депутатів. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, народні депутати зберуться у вівторок, щоб розглянути зміни до календарного плану.

«Зараз у парламенту запланований повноцінний робочий тиждень. Потрібно таким чином планувати порядок денний у вівторок, щоб розглянути найбільш нагальні питання, яких чекає практично вся країна. В понеділок буде Погоджувальна рада, будуть представники усіх фракцій, і очевидно, якийсь з тих варіантів буде обрано», – розповіла Кравчук.

Як раніше повідомляла Кравчук, Рада мала зібратися на онлайн-нараду у п’ятницю, 13 листопада, щоб прийняти колективне рішення щодо роботи парламенту.

Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

12 листопада Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус.

Напередодні стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Зазначимо, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий конфуз. Вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.