У «Слузі народу» збирають підписи за скасування карантину вихідного дня

Нема жодних досліджень, які підтверджують, що зараження відбувається переважно на вихідних, - Підласа

Карантин вихідного дня – це напівміра, яка не тільки не врятує від розповсюдження Covid-19, але й суттєво вдарить по бізнесу та економіці. Про це написала на своїй сторінці у Facebook народний депутат з фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

«Вчора, 13 листопада, разом з іншими депутатами, підписала звернення до голови Кабміну з проханням переглянути рішення згідно з яким передбачено запровадження в Україні карантину «вихідного дня» та дозволити підприємцям приймати відвідувачів. Знаю, що таких звернень було кілька. Сподіваюсь, уряд почує», – наголосила Підласа.

Своє рішення підписати звернення до уряду депутатка обгрунтовує тим, що «при відкритому метро та забитих маршрутках, де пасажири відверто ігнорують необхідність носити маски, закривати кафе та кінотеатри, власники яких дотримуються карантинних заходів набагато краще, немає ніякого сенсу».

«У вихідні дні ресторани в середньому заробляють 41% від свого тижневого обороту. Доставка цього не перекриє, особливо в маленьких містах, де немає усяких глово та ракет. Для кінотеатрів та ТРЦ ситуація ще гірша – за різними оцінками 60-80% їхніх доходів формуються на вихідних», – стверджує Підласа.

За її словами, «коли уряд ризикує звільненням тисяч працівників сфери послуг, він принаймні має розуміти, що його обмеження будуть ефективними». «Для цього потрібно мати статистику чи бодай якісь дослідження, що зараження відбувається переважно на вихідних під час відвідувань людьми ресторанів і кінотеатрів. Такі дані є? Питання риторичне», – наголосила депутатка.

Нагадаємо, відсьогодні 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.

Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

також у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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