Влада Єгипту проводить ревізію портів, щоб позбутися небезпечних вантажів



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Єгипетський порт Айн Сохна в Суецькій затоці

Після вибуху в Бейруті єгипетська влада почала знищувати всі небезпечні матеріали у портах

Влада Єгипту вирішила утилізувати небезпечні речовини, що зберігаються в морських портах. Рішення прийнято після вибуху в Бейруті.

Про це повідомив міністр фінансів Мухаммед Мааїт, передає Reuters.

За його словами, до початку зими поточного року морські порти Єгипту будуть повністю очищені.

«Те, що трапилося в Бейруті, змусило нас вивчити нашу власну ситуацію, і ми вже навіть позбулися великої кількості занедбаних і безгоспних небезпечних матеріалів, які перебували в портах», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, унаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення.

Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.