Влада Єгипту проводить ревізію портів, щоб позбутися небезпечних вантажів
Після вибуху в Бейруті єгипетська влада почала знищувати всі небезпечні матеріали у портах
Влада Єгипту вирішила утилізувати небезпечні речовини, що зберігаються в морських портах. Рішення прийнято після вибуху в Бейруті.
Про це повідомив міністр фінансів Мухаммед Мааїт, передає Reuters.
За його словами, до початку зими поточного року морські порти Єгипту будуть повністю очищені.
«Те, що трапилося в Бейруті, змусило нас вивчити нашу власну ситуацію, і ми вже навіть позбулися великої кількості занедбаних і безгоспних небезпечних матеріалів, які перебували в портах», - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, унаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення.
Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.
Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.
Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.
Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.
До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.