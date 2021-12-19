В Україні оголошено штормове попередження на 19 грудня

Дощ та сніг: прогноз погоди на 19 грудня

На дорогах більшості регіонів очікуються не лише ожеледиця, але й хуртовини

19 грудня йтиме дощ та сніг. Стовпчики термометрів покажуть до +3 градусів тепла, але вночі – холодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прохолодно буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 1-3 градусів вдень, а вночі від -3 до 0 градусів.

У центрі вдень стовпчики термометрів покажуть +1 до +3 тепла, а вночі – у межах -1 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики прогнозують дощ зі снігом

У південно-східних областях у денний час – до +3 тепла, а вночі очікується до -1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях сонячно.

У Києві – прохолодно, до +2. Вдень температура повітря сягне +2 тепла, а вночі буде в межах -2 градусів.

У неділю, 19 грудня, напередодні значного похолодання в Україні оголосили штормове попередження — очікуються сильні пориви вітру (15−20 метрів в секунду, а в Карпатах 25−30 метрів), повідомили в ДСНС України.

На дорогах більшості регіонів очікуються не лише ожеледиця, але й хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві й Київській області пориви вітру також сягатимуть 15−20 м/с, на дорогах — ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», — попередили рятувальники.

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