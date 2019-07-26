З аеропорту у Бразилії вкрали майже тонну золота: відео
Зловмисники приїхали до аеропорту на авто, розмальованому в поліцейські кольори
У Бразилії зловмисникам вдалося викрасти тонну золота з аеропорту Сан-Паулу.
Про це повідомляє телеканал Globo.
Зазначається, що зловмисники прибули на територію аеропорту в четвер вдень на двох автомобілях, що імітували поліцейські. Також вони носили форму співробітників правоохоронних органів і були озброєні.
Після проникнення у вантажний термінал злочинці пограбували інкасаторський фургон компанії Brink's і зникли.
Вартість викраденого золота оцінюється в 30 мільйонів доларів.
За інформацією правоохоронців, в ніч на 25 липня грабіжники взяли в заручники родину глави логістичних операцій в терміналі, щоб отримати необхідну інформацію.
За даними поліції, наразі злочинці пересуваються на машинах, замаскованих під швидку допомогу. Їх ще шукають.