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    З аеропорту у Бразилії вкрали майже тонну золота: відео

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    З аеропорту у Бразилії вкрали майже тонну золота: відео

    Зловмисники приїхали до аеропорту на авто, розмальованому в поліцейські кольори

    У Бразилії зловмисникам вдалося викрасти тонну золота з аеропорту Сан-Паулу.

    Про це повідомляє телеканал Globo.

    Зазначається, що зловмисники прибули на територію аеропорту в четвер вдень на двох автомобілях, що імітували поліцейські. Також вони носили форму співробітників правоохоронних органів і були озброєні.

    Після проникнення у вантажний термінал злочинці пограбували інкасаторський фургон компанії Brink's і зникли.

    Вартість викраденого золота оцінюється в 30 мільйонів доларів.

    За інформацією правоохоронців, в ніч на 25 липня грабіжники взяли в заручники родину глави логістичних операцій в терміналі, щоб отримати необхідну інформацію.

    За даними поліції, наразі злочинці пересуваються на машинах, замаскованих під швидку допомогу. Їх ще шукають.

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