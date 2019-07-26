З аеропорту у Бразилії вкрали майже тонну золота: відео



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Зловмисники приїхали до аеропорту на авто, розмальованому в поліцейські кольори

У Бразилії зловмисникам вдалося викрасти тонну золота з аеропорту Сан-Паулу.

Про це повідомляє телеканал Globo.

Зазначається, що зловмисники прибули на територію аеропорту в четвер вдень на двох автомобілях, що імітували поліцейські. Також вони носили форму співробітників правоохоронних органів і були озброєні.

Після проникнення у вантажний термінал злочинці пограбували інкасаторський фургон компанії Brink's і зникли.

Вартість викраденого золота оцінюється в 30 мільйонів доларів.

За інформацією правоохоронців, в ніч на 25 липня грабіжники взяли в заручники родину глави логістичних операцій в терміналі, щоб отримати необхідну інформацію.

За даними поліції, наразі злочинці пересуваються на машинах, замаскованих під швидку допомогу. Їх ще шукають.