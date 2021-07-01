З Дніпра до Києва санавіацією евакуювали десятьох поранених військових (фото)

Військові проходили лікування у Дніпрі, де військові лікарі стабілізували їхній стан

30 червня з Дніпра до Києва з Військово-медичного клінічного центру Східного регіону евакуювали десятьох військовослужбовців. Про це повідомили в пресслужбі командування Медичних сил Збройних Сил України.

Військові проходили лікування у Дніпрі, де військові лікарі стабілізували їхній стан та підготували до наступного етапу лікування.

Санітарним літаком ЗСУ Ан-26 трьох поранених, чотирьох хворих та трьох травмованих бійців транспортували до аеропорту «Бориспіль», а звідти спецтранспортом – до Національного військово-медичного клінічного центру в Києві.

Наразі українські воїни розміщенні у відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час військовослужбовці забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. За словами військових медиків стан здоров’я пацієнтів стабільний», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Біля Золотого-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. А біля Красногорівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.