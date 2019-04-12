В Естонії засудили російського шпигуна до 3,5 років в’язниці



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ФСБ завербувала Козлова для таємного співробітництва, щоб, в тому числі, отримувати інформацію про будівлі, співробітників, транспортні засоби, техніку та режим прикордонної охорони

В Естонії повітовий суд естонського Тарту засудив до трьох з половиною років в'язниці естонця Дмитра Козлова за передачу РФ секретної інформації.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на щорічник «Поліції безпеки (КаПо), опублікований 12 квітня.

«Тартуський повітовий суд засудив до трьох з половиною років в'язниці агента Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) Дмитра Козлова», - йдеться в повідомленні.

Підозри Козлову було висунуто у листопаді минулого року. Оголошення вироку Тартуським повітовим судом відбулося 20 березня.

Згідно з обвинуваченням, ФСБ завербувала Козлова для таємного співробітництва, щоб, в тому числі, отримувати інформацію про будівлі, співробітників, транспортні засоби, техніку та режим прикордонної охорони, розташованих у зоні відповідальності Лиунаської префектури.