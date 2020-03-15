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    Суспільство

    Один з найкращих пульмонологів Європи розповів, як лікувати коронавірус

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    Олександр Григорович Чучалін &ndash; головний пульмонолог Росії, академік РАН і засновник НДІ пульмонології - Один з найкращих пульмонологів Європи розповів, як лікувати коронавірус
    Олександр Григорович Чучалін – головний пульмонолог Росії, академік РАН і засновник НДІ пульмонології

    Науковець повідомив, коли розвивається вірусно-бактеріальна пневмонія

    Як протікає коронавірусна інфекція Сovid-19, яке існує лікування для різних стадій хвороби, який слід вірус залишає в організмі перехворілих – про все ви дізнаєтеся з цього відео.

    Олександр Григорович Чучалін – головний пульмонолог Росії, академік РАН і засновник НДІ пульмонології, а нині завідувач кафедри госпітальної терапії російського національного дослідницького університету ім. Н.І. Пирогова.

    Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

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