Зеленський пообіцяв евакуювати українців, які застрягли на кордоні зі Словенією
На кордоні Італії зі Словенією застрягли 100 українців, які прямували в Україну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна на цих вихідних евакуює українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.
Про це президент заявив у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони щодо протидії коронавірусу.
На кордоні Італії зі Словенією застрягли 100 українців, які прямували в Україну. Словенські прикордонники поміряли температуру у водія і прийняли рішення не пропускати автобуси. Людей закликали повертатися назад в Італію.
Наразі вони перебувають на кордоні між Італією та Словенією, люди категорично відмовляються повертатись назад в країну.
Зеленський заявив, що Україна спецлітаком евакуює своїх громадян.
«Цими вихідними спеціальний борт поверне додому українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії», — зазначив президент.
Зеленський також закликав усіх українців, які виїхали з країни, протягом трьох діб до закриття пасажирського авіасполучення, повернутися до України.
Також Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці і зберігати холодний розум.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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