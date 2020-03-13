Зеленський пообіцяв евакуювати українців, які застрягли на кордоні зі Словенією



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Україна спецлітаком евакуює своїх громадян, які намагалися повернутися з Італії в Україну через Словенію Фото: ТСН

На кордоні Італії зі Словенією застрягли 100 українців, які прямували в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна на цих вихідних евакуює українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.

Про це президент заявив у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони щодо протидії коронавірусу.

На кордоні Італії зі Словенією застрягли 100 українців, які прямували в Україну. Словенські прикордонники поміряли температуру у водія і прийняли рішення не пропускати автобуси. Людей закликали повертатися назад в Італію.

Наразі вони перебувають на кордоні між Італією та Словенією, люди категорично відмовляються повертатись назад в країну.

Зеленський заявив, що Україна спецлітаком евакуює своїх громадян.

«Цими вихідними спеціальний борт поверне додому українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії», — зазначив президент.

Зеленський також закликав усіх українців, які виїхали з країни, протягом трьох діб до закриття пасажирського авіасполучення, повернутися до України.

Також Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці і зберігати холодний розум.

Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.