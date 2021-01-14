Житель Миколаївщини зухвало пограбував АЗС під Києвом (фото)

Молодик викрав із каси автозаправки 33 тис. грн

У місті Іванків Київської області зловмисник вдерся до автозаправної станції, відштовхнув працівницю АЗС і викрав з каси 33 тисячі гривень. Після цього він зник на таксі у невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські оперативно встановили службу таксі та напрямок руху автомобіля.

На пошуки авто були орієнтовані наряди поліції Іванківського та сусідніх районів. Невдовзі група реагування патрульної поліції Вишгородського відділу поліції у селі Лютіж зупинила розшукувану автівку, якою пересувався зловмисник.

Грабіжником виявився 36-річний житель Миколаївщини, у якого вилучено викрадені кошти. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі грабіжник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від чотирьох до восьми років.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Запобіжний захід обере суд.