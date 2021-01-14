  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Житель Миколаївщини зухвало пограбував АЗС під Києвом (фото)

    • Розсилка
    Пограбування АЗС сталося у темну пору доби - Житель Миколаївщини зухвало пограбував АЗС під Києвом (фото)
    Пограбування АЗС сталося у темну пору доби
    Фото: Нацполіція

    Молодик викрав із каси автозаправки 33 тис. грн

    У місті Іванків Київської області зловмисник вдерся до автозаправної станції, відштовхнув працівницю АЗС і викрав з каси 33 тисячі гривень. Після цього він зник на таксі у невідомому напрямку.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Поліцейські оперативно встановили службу таксі та напрямок руху автомобіля.

    На пошуки авто були орієнтовані наряди поліції Іванківського та сусідніх районів. Невдовзі група реагування патрульної поліції Вишгородського відділу поліції у селі Лютіж зупинила розшукувану автівку, якою пересувався зловмисник.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Житель Миколаївщини зухвало пограбував АЗС під Києвом (фото)
    Житель Миколаївщини зухвало пограбував АЗС під Києвом (фото)
    Житель Миколаївщини зухвало пограбував АЗС під Києвом (фото)

    Грабіжником виявився 36-річний житель Миколаївщини, у якого вилучено викрадені кошти. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Наразі грабіжник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від чотирьох до восьми років.

    Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Запобіжний захід обере суд.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина пограбування АЗС злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies