З початку доби бойовики п’ять разів обстріляли українських військових



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Ворожий вогонь було придушено силами українських військ, які застосували піхотну зброю

Від початку поточної доби, станом на 12.00 ,в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять ворожих збройних провокацій.

Про це 22 серпня повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що противник двічі порушив режим припинення вогню на луганському напрямку та тричі – на донецькому.

«Так, вже з перших хвилин нової доби російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь в бік наших позицій біля Водяного, Новотроїцького та Богданівки. В усіх трьох випадках окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети», - заявили в Міноборони.

Повідомляється, що в подальшому ворожий вогонь було придушено силами українських військ, які застосували піхотну зброю.

«О п’ятій ранку ворог бив з гранатометів та стрілецької зброї в районі Новолуганського та Зайцевого. Вогонь вівся зі сторони н.п. Доломітне та Гольмівський. Наші захисники відповіли противнику прицільним вогнем з чергових вогневих засобів, знову ж таки не застосовуючи заборонену зброю», - підкреслили в Міноборони.

Зазначається, що наразі ситуація стабілізувалася, та продовжує перебувати під повним контролем українських військ. Бойових втрат у лавах Об’єднаних сил з початку цієї доби немає.

Раніше повідомлялося, що військові 54-ї механізованої бригади ЗСУ провели успішну атаку на базу окупантів на Донбасі.