Українська армія знищила базу терористів. Унікальне відео спецоперації



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Вся атака тривала всього 12 хвилин і була здійснена в липні цього року - волонтер

Втрати особового складу у терористів приблизно: 20 осіб убиті, 11 осіб поранені, - Мисягін

Українськи захисники 54-ї механізованої бригади ЗСУ провели успішну атаку на базу окупантів на Донбасі.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

За словами Мисягіна, це вперше, коли вся операція була знята на відео.

«В операції брало участь всього 35 осіб. Завдяки злагодженим та чітким діям, групам вдалося практично повністю знищити базу терористів і всю техніку, яка була там. А список, ой, який чималий: зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», КШМ - командно штабна машина, БМП - 2 шт., вантажівки «Урал» - 6 шт. знищено, 5 шт. підбито, вантажівки «Камаз» - 4 шт. знищено, 1 шт. підбито. Вантажний кран, армійський джип. Втрати особового складу у терористів приблизно: 20 осіб убиті, 11 осіб поранені», - розповів волонтер.

Волонтер наголосив, що вся атака тривала всього 12 хвилин і була здійснена в липні цього року.

«У вас є унікальна можливість побачити все - від самого її початку, від моменту розвідки і до того чим все закінчилося для російсько - терористичних військ на Донбасі», - написав Мисягін.

Нагадаємо, окупанти знову порушили перемир'я на Донбасі.