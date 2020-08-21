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    З початку пандемії коронавірусу США надали Україні допомоги на $18,3 млн

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    Кошти покликані &laquo;поліпшити можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням Covid-19&raquo; - З початку пандемії коронавірусу США надали Україні допомоги на $18,3 млн
    Кошти покликані «поліпшити можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням Covid-19»

    Допомога надана у вигляді медичної і гуманітарної допомоги

    Сполучені Штати Америки з початку пандемії коронавірусу виділили Україні 18,3 млн доларів. Відповідна сума була надана у вигляді медичної і гуманітарної допомоги.

    Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

    «США надають допомогу по лінії Держдепартаменту і через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні на суму 18,3 млн доларів», – йдеться в повідомленні.

    При цьому наголошується, що ці кошти покликані «поліпшити можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням Covid-19», а також пом'якшити соціально-економічні наслідки «у тому числі для порушених конфліктом жителів на сході України».

    Всього з початку спалаху коронавіруса США виділили понад 1,6 млрд доларів на «надзвичайну медичну, гуманітарну, економічну допомогу різним країнам, міжнародним і неурядовим організаціям по всьому світу».

    Зокрема, кошти були виділені Білорусі (1,7 млн доларів), Казахстану (понад 3,1 млн доларів), Киргизії (понад 3 млн доларів), Таджикистану (близько 866 тисяч доларів), Туркменії (близько 920 тисяч доларів), Узбекистану (близько 3,9 млн доларів), Вірменії (понад 4 млн доларів), Азербайджану (понад 5 млн доларів), Грузії (понад 3,3 млн доларів), Молдові (майже 2,2 млн доларів).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

    США гроші фінансування Україна Держдепартамент США коронавірус
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