У Польщі зафіксували новий антирекорд заражень Covid-19
За останню добу в країні зареєстрували 903 нових хворих
З початку епідемії в Польщі підтверджено 60281 випадок зараження коронавірусом
За минулу добу в Польщі зафіксували антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 903 нових випадки.
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я країни.
Крім того, за добу в Польщі померло 13 пацієнтів з коронавірусом. Померлим було від 70 до 93 років. Більшість з них мали супутні захворювання.
З початку епідемії в Польщі підтверджено 60281 випадок зараження коронавірусом, померли 1938 пацієнтів, а одужали – 41029 осіб.
Як відомо, в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.
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Всього100643
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Одужали51078
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Хворіють47358
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Померли2207
Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.
До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.