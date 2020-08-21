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    У світі

    У Польщі зафіксували новий антирекорд заражень Covid-19

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    <p>За останню добу в країні зареєстрували 903 нових хворих</p> - У Польщі зафіксували новий антирекорд заражень Covid-19

    За останню добу в країні зареєстрували 903 нових хворих

    З початку епідемії в Польщі підтверджено 60281 випадок зараження коронавірусом

    За минулу добу в Польщі зафіксували антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 903 нових випадки.

    Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я країни.

    Крім того, за добу в Польщі померло 13 пацієнтів з коронавірусом. Померлим було від 70 до 93 років. Більшість з них мали супутні захворювання.

    З початку епідемії в Польщі підтверджено 60281 випадок зараження коронавірусом, померли 1938 пацієнтів, а одужали – 41029 осіб.

    Як відомо, в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

    До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

    здоров'я Польща коронавірус
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