У Польщі зафіксували новий антирекорд заражень Covid-19



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За останню добу в країні зареєстрували 903 нових хворих

З початку епідемії в Польщі підтверджено 60281 випадок зараження коронавірусом

За минулу добу в Польщі зафіксували антирекорд добової захворюваності на коронавірус – 903 нових випадки.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я країни.

Крім того, за добу в Польщі померло 13 пацієнтів з коронавірусом. Померлим було від 70 до 93 років. Більшість з них мали супутні захворювання.

З початку епідемії в Польщі підтверджено 60281 випадок зараження коронавірусом, померли 1938 пацієнтів, а одужали – 41029 осіб.

Як відомо, в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.