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    Новини

    Серед київських транспортників спалах коронавірусу

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    На коронавірус захворіли 12 працівників Київпастрансу - Серед київських транспортників спалах коронавірусу
    На коронавірус захворіли 12 працівників Київпастрансу
    Фото ілюстративне

    У Києві 60 нових спалахів коронавірусу

    Станом на 21 серпня у Києві зафіксовано 60 нових спалахів корона вірусу.

    Про це сайту «Сьогодні» повідомив голова Управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

    «Спалахів захворювання дуже багато по Києву. Тільки за сьогодні зареєстровано 60 нових спалахів. Наприклад, великий спалах з 12 нових випадків зареєстровано в гуртожитку комунального підприємства «Київпастранс». Там ми вже проводимо всі протиепідемічні заходи», - сказав він.

    За словами Рубана, кількість нових спалахів буде і далі збільшуватися в Києві. «Вони виникатимуть саме в організованих колективах, де важко або неможливо дотримуватися протиепідемічних правил. І насамперед – це гуртожитки з великою кількістю людей і організовані дитячі колективи», – пояснив він.

    Рубан додав, що є й хороші новини. Вже завтра-післязавтра Флорівський жіночий монастир буде відкритий після чотиримісячного карантину. Нагадаємо, там ще в травні було зафіксовано спалах інфекції та масово захворіли черниці. Монастир весь цей час був закритий на карантин.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня у Києві підтверджено 11328 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 156 осіб.

    Відомо, що у лікарнях Києва перебувають 499 хворих на коронавірус. 92 пацієнти - у важкому стані, 8 - під апаратами штучної вентиляції легень.

    Київ епідемія карантин Київпастранс коронавірус
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