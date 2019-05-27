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    З початку року в Україну не пустили понад 3 тисячі росіян

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    З початку року в Україну не пустили понад 3 тисячі росіян

    Загалом відмову в перетині державного кордону України в 2019 році отримало 16,3 тис. осіб

    З початку 2019 року в Україну не пустили понад 3 тисячі громадян Російської Федерації. Про це розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

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    «З початку року (не пустили в Україну, - ред.) 3,4 тис. громадян Російської Федерації», - зазначив Демченко.

    Загалом, за його словами, відмову в перетині державного кордону України в 2019 році отримало 16 300 осіб.

    Нагадаємо, на пункті пропуску «Ужгород» в автомобілі, яким керував громадянин Чехії, знайшли арбалет, стріли до нього та ніж з лезом завдовжки 27 см.

    Як повідомлялось, прикордонники затримали іноземців, які намагались потрапити до країн ЄС.

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