Бойовики на Донбасі не пускають дітей з окупованих територій здавати ЗНО



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Іспит з української мови повинні складати 678 осіб

У 2019 цьому році з непідконтрольної частини Донецької області на ЗНО зареєструвалося 834 особи

Бойовики на Донбасі не пускають дітей з окупованої території здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що у 2019 цьому році з непідконтрольної частини Донецької області на ЗНО зареєструвалося 834 особи. Перший іспит з математики складало 430 осіб. Іспит з української мови повинні складати 678 осіб.

«У Донецькій військово-цивільній адміністрації вже пообіцяли додаткові сесії для школярів, яких не пропустили бойовики. Наші ж прикордонники завжди готові забезпечити комфортний, швидкий перетин лінії розмежування для всіх українців», - зазначили в МВС.

Нагадаємо, за даними Міносвіти, для здачі зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалися 354 тисячі осіб. ЗНО цього року проводитиметься з 11 предметів. Іспити триватимуть до 13 червня.

Також в міністерстві зазначили, що у 2019 році для шкіл національних меншин було знижено прохідний поріг для складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Учням 11 класів з угорських та румунських шкіл запровадять адаптивний поріг.