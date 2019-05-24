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    Події в Україні

    Бойовики на Донбасі не пускають дітей з окупованих територій здавати ЗНО

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    Іспит з української мови&nbsp;повинні складати 678 осіб - Бойовики на Донбасі не пускають дітей з окупованих територій здавати ЗНО
    Іспит з української мови повинні складати 678 осіб

    У 2019 цьому році з непідконтрольної частини Донецької області на ЗНО зареєструвалося 834 особи

    Бойовики на Донбасі не пускають дітей з окупованої території здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

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    Зазначається, що у 2019 цьому році з непідконтрольної частини Донецької області на ЗНО зареєструвалося 834 особи. Перший іспит з математики складало 430 осіб. Іспит з української мови повинні складати 678 осіб.

    «У Донецькій військово-цивільній адміністрації вже пообіцяли додаткові сесії для школярів, яких не пропустили бойовики. Наші ж прикордонники завжди готові забезпечити комфортний, швидкий перетин лінії розмежування для всіх українців», - зазначили в МВС.

    Нагадаємо, за даними Міносвіти, для здачі зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалися 354 тисячі осіб. ЗНО цього року проводитиметься з 11 предметів. Іспити триватимуть до 13 червня.

    Також в міністерстві зазначили, що у 2019 році для шкіл національних меншин було знижено прохідний поріг для складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Учням 11 класів з угорських та румунських шкіл запровадять адаптивний поріг.

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