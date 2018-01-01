За 2017 рік митниця порушила понад 32 тис. справ на 1,5 млрд грн

Кількість порушених справ про порушення митних правил у 2017 році майже на третину перевищує показник 2016 року

Протягом 2017 року митницями ДФС порушено майже 32,3 тис. справ про порушення митних правил на загальну суму понад 1,59 млрд гривень. Із них у 7 тис. справ вилучено предмети порушень на суму понад 746 млн гривень. Про це розповів директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС Василь Поїзд, інформує прес-служба фіскалів. За



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Кількість порушених справ про порушення митних правил у 2017 році майже на третину перевищує показник 2016 року

Протягом 2017 року митницями ДФС порушено майже 32,3 тис. справ про порушення митних правил на загальну суму понад 1,59 млрд гривень. Із них у 7 тис. справ вилучено предмети порушень на суму понад 746 млн гривень. Про це розповів директор Департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС Василь Поїзд, інформує прес-служба фіскалів.

За словами Поїзда, кількість порушених справ у 2017 році майже на третину перевищує показник 2016 року. Так, тоді було порушено 23,2 тис. справ на суму понад 2,09 млрд грн.

«Найчастіше митницями фіксувалися порушення при переміщенні продовольчих товарів. За 2017 рік було встановлено 2,7 тис. таких випадків на загальну суму майже 67,9 млн грн. У переважній більшості виявлялися тютюнові вироби – 1,9 тис. випадків та алкогольні напої – 182 випадки, м’ясо та вироби з нього – 91 випадок, молоко та вироби з нього – 60 випадків тощо», – зазначив Поїзд.

Порушення під час переміщення промислових товарів були встановлені у 2,7 тис. випадках на загальну суму понад 545,5 млн грн. Так, найчастіше з порушенням намагалися перемістити товари легкої промисловості – 187 випадків на суму понад 123,41 млн грн, побутову техніку – 122 випадки, вилучено 464 одиниці на суму понад 3,23 млн грн; мобільні телефони (смартфони) - 102 випадки, вилучено 387 одиниць на суму понад 3,81 млн грн, дорогоцінні метали і каміння – 64 випадки на суму понад 14,23 млн грн, обчислювальну та оргтехніку – 55 випадків, вилучено 818 одиниць на суму понад 3,64 млн грн.

Також за вказаний період встановлено 444 випадки переміщення валюти на суму понад 79,49 млн грн.

На розгляд до суду митницями ДФС передано майже 7,8 тис. справ про порушення митних правил на суму понад 1,47 млрд грн. За результатами розгляду справ судом прийнято рішення про конфіскацію безпосередніх предметів правопорушень на суму понад 433,56 млн грн. Накладено штрафів на суму понад 401,57 млн грн.

За словами Василя Поїзда, митниками особлива увага приділяється виявленню фактів незаконного переміщення наркотичних засобів, зброї та боєприпасів. Так, протягом 2017 року викрито 1,2 тис. фактів незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Кокаїну було виявлено 0,786 кг, канабісу – 78,56 кг та 0,01 л; 34,7 кг, 19 278 таб., 809 капс., 97 амп., 0,538 л інших наркотичних засобів; 226,86 кг, 26 753 таб., 26 689 капс., 49 амп., 0,234 л психотропних речовин; а також 7,69 кг, 92,5 л, 62 403 табл., 40 капс., 14 амп. прекурсорів.

Відповідно до вимог КПК України, митницями ДФС до правоохоронних органів України направлено 851 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 305, 307, 309 КК України

Упродовж 2017 року митницями ДФС виявлено 467 фактів переміщення через митний кордон України зброї та боєприпасів з порушенням митного чинного законодавства.

Митницями ДФС направлено до правоохоронних органів 92 повідомлення про протиправні діяння, що містять можливі ознаки злочину, передбаченого ст. 201 КК України та 74 повідомлення за можливими ознаками злочину, передбаченого ст. 263 КК України, де предметами злочину були зброя та боєприпаси.

Як повідомлялося, в Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі посадовців митниці та Державної прикордонної служби.