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    СБУ затримала на хабарі посадовців одеської митниці та Держприкордонслужби

    Посадовці вимагали від підприємців хабарі за безперешкодне вивезення товарів з України
    В Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі посадовців митниці та Державної прикордонної служби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. [READ_MORE] «Співробітники СБ України викрили на хабарі державного інспектора митного поста «Кучурган» Одеської митниці та інспектора Південного
    • Сьогодні, 18:16
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    Посадовці вимагали від підприємців хабарі за безперешкодне вивезення товарів з України

    В Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі посадовців митниці та Державної прикордонної служби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

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    «Співробітники СБ України викрили на хабарі державного інспектора митного поста «Кучурган» Одеської митниці та інспектора Південного регіонального управління Державної прикордонної служби», - йдеться у повідомленні.

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    СБУ затримала на хабарі посадовців одеської митниці та Держприкордонслужби
    СБУ затримала на хабарі посадовців одеської митниці та Держприкордонслужби
    СБУ затримала на хабарі посадовців одеської митниці та Держприкордонслужби

    Як зазначається, посадовці систематично вимагали від підприємців хабарі за безперешкодне вивезення товарів з України. Так, від власників завантаженого мікроавтобуса посадовці вимагали 300 доларів.

    «Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання 9,2 тис. гривень чергової неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск через кордон двох автомобілів з товаром», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, у ході огляду приміщень пункту пропуску було виявлено «добову кассу» з майже 30 тис. гривень. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. 

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