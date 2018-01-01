СБУ затримала на хабарі посадовців одеської митниці та Держприкордонслужби

Посадовці вимагали від підприємців хабарі за безперешкодне вивезення товарів з України

В Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі посадовців митниці та Державної прикордонної служби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. [READ_MORE] «Співробітники СБ України викрили на хабарі державного інспектора митного поста «Кучурган» Одеської митниці та інспектора Південного



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Посадовці вимагали від підприємців хабарі за безперешкодне вивезення товарів з України

В Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі посадовців митниці та Державної прикордонної служби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

«Співробітники СБ України викрили на хабарі державного інспектора митного поста «Кучурган» Одеської митниці та інспектора Південного регіонального управління Державної прикордонної служби», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посадовці систематично вимагали від підприємців хабарі за безперешкодне вивезення товарів з України. Так, від власників завантаженого мікроавтобуса посадовці вимагали 300 доларів.

«Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання 9,2 тис. гривень чергової неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск через кордон двох автомобілів з товаром», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході огляду приміщень пункту пропуску було виявлено «добову кассу» з майже 30 тис. гривень. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.