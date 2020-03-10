Електронне декларування: які нововведення чекають держслужбовців у 2020 році? статки

З січня цього року у декларації з’явився новий розділ

До 1 квітня державні службовці та суб'єкти декларування повинні подати щорічну декларацію за 2019 рік

У жовтні минулого року прийнято закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції». Відповідно, у декларуванні відбулися нововведення та зміни.

Банківські рахунки

З січня цього року у декларації з’явився новий розділ – 12.1 «Банківські та інші фінансові установи у яких у суб’єкта декларування або членів сім’ї відкриті рахунки».

У цьому розділі вказуються відомості про всі відкриті банківські рахунки, в тому числі закордонні. Тому рахунки вказуються у міжнародному форматі IBAN. Також вказуються особи, які можуть розпоряджатися рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа.

Як знайти ці рахунки? По-перше, необхідно згадати у яких банках у Вас відкриті рахунки. Враховуйте, що відсутність картки не виключає того, що у банку відкритий рахунок. Також, нульовий баланс на рахунках не дає підстав не декларувати такий рахунок.

Далі необхідно дізнатися у банківських і фінансових установах як отримати перелік рахунків. Але для цього не потрібно йти до банку. Дізнайтеся, чи є ця опція в мобільному банкінгу Вашого банку. Наприклад, такий функціонал надають ПриватБанк, Ощадбанк, а також OTP банк.

Унікальний номер запису в реєстрі

Відтепер декларант та член його сім’ї зазначитиме номер із Єдиного державного демографічного реєстру. Цей номер є у закордонному біометричному паспорті або на ID-картці громадянина України. Якщо ж таких документів у декларанта або членів родини немає, то у відповідному полі декларації слід обрати позначку «Не застосовується».

Криптовалюта

Припустимо, що Ви декларант і Ви у тренді – у вас є криптовалюта. У цьогорічній формі декларації можна зазначити криптовалюту – Bitcoin Cash, Bitcoin, Etherium, Ripple, Litecoin. Вона є різновидом віртуальних активів. Криптовалюти необхідно зазначити в 10 розділі декларації «Нематеріальні активи». Якщо криптовалюта певного виду отримувалася кількома операціями, то у полі «Дата набуття» вказуйте дату останньої операції. Кількість токенів криптовалюти та загальну вартість токенів криптовалюти певного виду, що належать декларанту або члену його сім’ї вказують станом на останній день звітного періоду. Вартість вказується на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою.

183 дні

У 2020 році було введено поняття «183 дні». Воно означає, що якщо Ви проживали з членом сім’ї або користувалися майном протягом 183 днів – це треба задекларувати. У такому випадку задекларувати майно, об’єкти нерухомості, незавершеного будівництва, транспортні засоби і все інше, що вказується в розділах 2-16 декларації.

Суттєві зміни до майнового стану

Цього року скоротилася кількість держслужбовців, які мають подавати повідомлення щодо змін у майновому стані. Наразі таке повідомлення подаватимуть особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. А також особи, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

Таке повідомлення подається протягом 10 календарних днів у разі отримання доходу, придбання майна або здійснення видатків на суму, яка перевищує 105100 гривень.

ГО «Антикорупційний Штаб»