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За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Авіація Сил оборони завдала 33 удари
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 26 вересня

Триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 вересня.

Існує загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за минулу добу, противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БпЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам’янка, Голубівка та Сенькове;
  • на Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Новомихайлівка і Парасковіївка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Павлівка, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне;
  • на Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Наші перемоги

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено ще одне точне влучання 24 вересня цього року по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Авіація Сил оборони завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та восьми позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія, за поточну добу, зокрема, уразила 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.

Як проходить російська мобілізація

На території РФ тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись.

Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг.

Також зазначені заходи противник проводить на тимчасово окупованих територіях України. З 24 вересня цього року у Севастополі на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту, розпочато підготовку відмобілізованих.

У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли 18-річного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

«Референдуми» окупантів

Водночас, противник намагається реалізувати оголошений незаконний «референдум» на тимчасово зайнятих територіях України. Так, у населених пунктах Запорізькій області представники окупаційної влади разом із озброєними російськими військовими здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі в так званому референдумі. До того ж, такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Такі ж заходи ворог здійснює і в населених пунктах Луганської області.

Як повідомлялося, нині жорсткі бойові дії відбуваються у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. Загальна довжина лінії фронту складає понад 2 тис. км.

Теги: мобілізація Генштаб ЗСУ росія війна референдум окупанти втрати ворог

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