Військові зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції на Донбасі

Після вогневого контакту противник відійшов

Українські військовослужбовці зірвали намагання ворожої диверсійно-розвідувальної групи провести мінування позицій військ Об’єднаних сил.

«У смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання неподалік Луганського, зі спостережного пункту було виявлено підхід ДРГ противника до українських позицій. Злагодженими діями військовослужбовців підрозділів Об’єднаних сил було зірвано намагання ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ та (змушено) відмовитися в подальшому від виконання диверсійних заходів. Після вогневого контакту противник відійшов», – повідомив пресцентр операції Об'єднаних сил у неділю пізно ввечері.

Зазначається, що під час огляду шляху відступу ворожої ДРГ було виявлено засоби мінування російського виробництва, зокрема три МОН-50 та споряджений касетний контейнер типу КСФ-1 з мінами типу ПФМ-1, які заборонені «Женевською конвенцією». Окрім того, були виявлені особисті речі та бронежилет з позивними Мартин, Худий та Григор, два речових мішки, бухта кабелю, чотири магазини, споряджені патронами 5,45 мм.

У пресцентрі заявили, що підходи до українських позицій ворог корегував за допомогою безпілотного літального апарата типу «Гранат», який входить до комплексу забезпечення дій артилерії «Наводчик 2». Завдяки зосереджувальному вогню та вмілим діям військовослужбовців батальйону, виявлений БПЛА було збито. Матеріали, вилучені із безпілотника, вивчаються відповідними структурами Об’єднаних сил.

Про дії збройних формувань РФ та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

До слова, ЗСУ провели навчання з використанням Javelin.