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    Події в Україні

    Над Луганським збито ворожий безпілотник

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    Фото з відкритих джерел - Над Луганським збито ворожий безпілотник
    Фото з відкритих джерел

    На інших ділянках лінії розмежування «зберігається спокій»

    Ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою українськими захисниками. Інформації про бойові втрати серед ЗСУ також немає.

    «Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий безпілотний літальний апарат, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито», – йдеться у вечірньому зведенні прес-центру ООС.

    Детальніше про обставини події та про тип літального апарату не повідомляється.

    На інших ділянках уздовж лінії розмежування, як вказано у зведенні, «спостерігається тиша».

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    Теги: ЗСУ Операція Об’єднаних сил безпілотник
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