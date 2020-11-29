Над Луганським збито ворожий безпілотник

На інших ділянках лінії розмежування «зберігається спокій»

Ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою українськими захисниками. Інформації про бойові втрати серед ЗСУ також немає.

«Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий безпілотний літальний апарат, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито», – йдеться у вечірньому зведенні прес-центру ООС.

Детальніше про обставини події та про тип літального апарату не повідомляється.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування, як вказано у зведенні, «спостерігається тиша».