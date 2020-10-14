За добу на Донбасі зафіксовано шість фактів порушення режиму тиші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували

Окупанти стріляли із гранатометів та запустили безпілотники

Упродовж минулої доби, 13 жовтня, українські військові зафіксували шість порушень режиму тиші на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски та Оріхове.

Також вогневу активність ворога зафіксовано у районі населеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

«На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було», – заявили у штабі.

Ще два порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовані на Приазов’ї. Так, у районі населених пунктів Пищевик та Водяне виявлено прольоти двох безпілотників противника із перетинами лінії розмежування.

«Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання», – додали у пресцентрі.

Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника», – резюмується у звіті.