Спецназ у центрі Києва зі стріляниною затримав злочинців
Очевидці кажуть, що було чути кілька пострілів
У вівторок увечері, 13 жовтня, в Києві на Майдані Незалежності спецназ провів операцію по затриманню злочинців. Також в центрі міста були чутні постріли.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
«Тільки що в самому серці міста - на Майдані Незалежності, правоохоронці-спецназівці когось затримували. Кажуть, що навіть було чути постріли», - йдеться в повідомленні.
Подробиці від поліції Києва будуть відомі найближчим часом.
Також нагадаємо, у неділю 11 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського рухається колона автівок з іноземною символікою та чути постріли.
Правоохоронці зупинили 6 автівок у Солом’янському районі, в яких перебувало 14 іноземців.
Патрульні поліцейські розшукали ще два автомобілі, причетні до стрілянини.
У ході з’ясування обставин встановлено, що до стрілянини причетний 19-річний громадян іншої держави. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.
Правопорушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.