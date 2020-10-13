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    Спецназ у центрі Києва зі стріляниною затримав злочинців

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    13 жовтня на Хрещатику силовики провели затримання&nbsp; - Спецназ у центрі Києва зі стріляниною затримав злочинців
    13 жовтня на Хрещатику силовики провели затримання 

    Очевидці кажуть, що було чути кілька пострілів

    У вівторок увечері, 13 жовтня, в Києві на Майдані Незалежності спецназ провів операцію по затриманню злочинців. Також в центрі міста були чутні постріли.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    «Тільки що в самому серці міста - на Майдані Незалежності, правоохоронці-спецназівці когось затримували. Кажуть, що навіть було чути постріли», - йдеться в повідомленні.

    Подробиці від поліції Києва будуть відомі найближчим часом.

    Також нагадаємо, у неділю 11 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського рухається колона автівок з іноземною символікою та чути постріли.

    Правоохоронці зупинили 6 автівок у Солом’янському районі, в яких перебувало 14 іноземців.

    Патрульні поліцейські розшукали ще два автомобілі, причетні до стрілянини.

    У ході з’ясування обставин встановлено, що до стрілянини причетний 19-річний громадян іншої держави. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

    Правопорушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.


    Київ обстріл поліція стрілянина
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