За добу на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли



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Українські захисники зброю у відповідь на дії бойовиків не застосовували

Внаслідок обстрілів ніхто з бійців Об’єднаних сил не постраждав

Минулої доби,1 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, у районі Водяного зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17.

Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомету та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

Зазначається, що в усіх випадках дії ворога були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 2 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності українських бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками, резюмується у звіті.