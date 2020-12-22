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    Пластуни передали українським бійцям на Донбасі Вифлеємський вогонь миру

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    Вифлеємський вогонь отримали&nbsp;бійці батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького - Пластуни передали українським бійцям на Донбасі Вифлеємський вогонь миру
    Вифлеємський вогонь отримали бійці батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького
    Фото: пресцентр штабу операції Об’єднаних сил

    «Пласт» вже не перший рік привозить вогонь миру в район проведення операції Об’єднаних сил

    За кілька днів до одного з найбільших християнських свят – Різдва Христового, бійці батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, що виконують завдання на Донебасі, отримали Вифлеємський вогонь.

    Про це ввечері 22 грудня повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    Доставили вогонь миру гвардійцям представники «Пласту» – Національної скаутської організації України, тим самим продовжуючи виконання своєї головної передріздвяної традиції – доставку та передачу Вифлеємського вогню миру по всій Україні.

    «Пластуни вже не перший рік привозять вогонь миру до нас в район проведення операції Об’єднаних сил. Відверто кажучи, за цей час вони встигли стати хорошими та вірними друзями для бійців нашого батальйону. Вони розуміють нашу роль та місце тут, тому намагаються всіляко та постійно підтримувати. А ще таким чином вони створюють для нас святковий настрій і відчуття сімейного затишку. Тепер лампадка з вогнем миру стоятиме у нас на молитовному місці і доступ до неї, за потреби, матимуть усі наші побратими», – розповідає гвардієць батальйону Денис.

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    Пластуни передали українським бійцям на Донбасі Вифлеємський вогонь миру
    Пластуни передали українським бійцям на Донбасі Вифлеємський вогонь миру
    Пластуни передали українським бійцям на Донбасі Вифлеємський вогонь миру
    Пластуни передали українським бійцям на Донбасі Вифлеємський вогонь миру
    Пластуни передали українським бійцям на Донбасі Вифлеємський вогонь миру

    Відзначимо, Вифлеємський вогонь миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Саме цей вогонь символізує різдвяне тепло, єдність злагоду та любов до ближніх.

    Зазначимо, 19 грудня Володимир Зеленський і Олена Зеленська отримали від представників скаутських організацій Вифлеємський вогонь. проте, журналіст Андрій Ковальов заявив, що оточення Зеленського привело до нього фейкових пластунів.

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    Теги: Донбас військові Різдвяні свята Вифлеємський вогонь пластуни Операція Об’єднаних сил традиції
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