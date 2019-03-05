За добу поліція зареєструвала 38 повідомлень про порушення пов’язані з виборами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ТСН.ua

Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 1 428, підкупом виборців – 261, хуліганством – 86 та пошкодженням майна – 54

Упродовж минулої доби на території держави поліцією зафіксовано ще 38 повідомлень про порушення, пов’язані з виборами. За двома повідомленнями відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

У Києві зафіксовано вісім порушень, у Донецькій області – сім, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській – по три.

4 березня, у Солом’янському районі міста Києва на вулиці двоє осіб пошкодили агітаційний намет кандидата в Президенти України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) КК України.

Того ж дня у Шевченківському районі Києва на даху житлового будинку, поблизу офісу кандидата в Президенти України, виявлено та вилучено невстановлений предмет. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.359 (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) КК України.

Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 2 411 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. З них найбільше: у місті Київ, у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, та Одеській областях.

Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 1 428, підкупом виборців – 261, хуліганством – 86 та пошкодженням майна – 54.

Усього за вказаними фактами розпочато 119 кримінальних проваджень, з них 53 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 66 – з проведенням передвиборної кампанії.

20 особам повідомлено про підозру за 12 кримінальними провадженнями, 3 з яких направлено до суду (по 1 – за ст. 185, ст. 338 та ст. ст. 296, 342, 346 КК України). Закрито в порядку ч. 1 ст. 284 КПК України 15 кримінальних проваджень.

За 437 фактами проводиться перевірка згідно з Законом України «Про звернення громадян».

Складено 478 протоколів про адмінправопорушення: за 56 протоколами накладено штрафи, за 15 провадження закриті, вісім осіб звільнено від відповідальності.

Нагадаємо, поліція 4 березня відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.