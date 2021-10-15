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    За добу в Україні підтвердили 13,6 тис. нових випадків коронавірусу

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    14 жовтня госпіталізовано з коронавірусом майже 5 тис. осіб - За добу в Україні підтвердили 13,6 тис. нових випадків коронавірусу
    14 жовтня госпіталізовано з коронавірусом майже 5 тис. осіб
    фото з відкритих джерел

    Дві сотні українців напередодні не змогли подужати Covid-19

    За минулу добу, 14 жовтня, в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано майже 5 тис. осіб, летальних випадків – 202, одужало – 4,6 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,6 млн осіб;
    • одужало – 2,3 млн осіб;
    • летальних випадків – 60,1 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 13,4 млн.

    Напередодні, 14 жовтня, 34 897 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані –15 194 людини.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали майже 7,8 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6,3 млн осіб.

    Загалом проведено 14,1 млн щеплень. МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

    До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.

    Нагадаємо, у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    За добу в Україні підтвердили 13,6 тис. нових випадків коронавірусу