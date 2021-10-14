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    У вакцинованого президента Латвії підтвердили коронавірус

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    Ввечері 13 жовтня після робочого візиту до Швеції&nbsp;Егілс Левітс здав позитивний експрес-тест на Covid-19 - У вакцинованого президента Латвії підтвердили коронавірус

    Ввечері 13 жовтня після робочого візиту до Швеції Егілс Левітс здав позитивний експрес-тест на Covid-19

    фото: press.lv

    Егілс Левітс отримав другу дозу вакцини від Covid-19 ще 30 квітня

    У вакцинованого президента Латвії Егілса Левітса виявили коронавірус. Про це повідомляє Delfi.

    Зазначається, що напередодні Левітс здав позитивний експрес-тест, і запланована на сьогодні зустріч з новим президентом Естонії Аларом Карісом не відбудеться

    ЗМІ вказує, що ввечері 13 жовтня після робочого візиту до Швеції Левітс здав позитивний експрес-тест на Covid-19.

    Він повинен був сьогодні зустрітися з новим президентом Естонії Аларом Карісом, але зустріч буде перенесена на інший час. Замість нього в четвер з Карісом зустрінеться спікер Сейму Інара Мурнієце

    Зазначимо, Левітс отримав другу дозу вакцини від Covid-19 ще 30 квітня.

    До слова, напередодні в Україні виявили майже 19 тис. нових випадків коронавірусу.

    Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

    Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону.

    Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

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    Теги: Литва президент вакцинація коронавірус
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    У вакцинованого президента Латвії підтвердили коронавірус