У вакцинованого президента Латвії підтвердили коронавірус

Ввечері 13 жовтня після робочого візиту до Швеції Егілс Левітс здав позитивний експрес-тест на Covid-19

Егілс Левітс отримав другу дозу вакцини від Covid-19 ще 30 квітня

У вакцинованого президента Латвії Егілса Левітса виявили коронавірус. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що напередодні Левітс здав позитивний експрес-тест, і запланована на сьогодні зустріч з новим президентом Естонії Аларом Карісом не відбудеться

ЗМІ вказує, що ввечері 13 жовтня після робочого візиту до Швеції Левітс здав позитивний експрес-тест на Covid-19.

Він повинен був сьогодні зустрітися з новим президентом Естонії Аларом Карісом, але зустріч буде перенесена на інший час. Замість нього в четвер з Карісом зустрінеться спікер Сейму Інара Мурнієце

Зазначимо, Левітс отримав другу дозу вакцини від Covid-19 ще 30 квітня.

До слова, напередодні в Україні виявили майже 19 тис. нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону.

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.