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    Вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19

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    Науковці відкривають нові шляхи впливу вірусу на організм - Вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19
    Науковці відкривають нові шляхи впливу вірусу на організм
    Фото з відкритих джерел

    Група німецьких учених: коронавірус може проникати в очі й інфікувати фоторецептори

    Група німецьких учених з Інституту біомолекулярної медицини Макса Планка і Вестфальського університету імені Вільгельма виявила ще один негативний наслідок коронавірусної інфекції. Про це йдеться в статті з результатами проведеного дослідження, опублікованій в репозиторії bioRxiv.org.

    Фахівці піддали зрілі органели сітківки впливу SARS-CoV-2 і вивчили його активність. Вони прийшли до висновку, що коронавірус може проникати в очі, інфікувати фоторецептори, а також проникати в гангліозні клітини сітківки.

    Вчені вважають, що вірус впливає на запальні гени, в тому числі на інтерлейкін 33 (IL33), ген, який пов'язаний з гострим перебігом Covid-19 і дегенерацією сітківки. На їхню думку, підвищена експресія генів – це відповідь на зараження вірусом.

    Дослідники уточнили, що спеціального лікування і медикаментів для таких станів не потрібно. Необхідно застосовувати засоби, які спрямовані на блокування ангіотензин-перетворюючого ферменту 2 (ACE2).

    Нагадаємо, у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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    Теги: вірус коронавірус
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    Вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19