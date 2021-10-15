Вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19

Група німецьких учених: коронавірус може проникати в очі й інфікувати фоторецептори

Група німецьких учених з Інституту біомолекулярної медицини Макса Планка і Вестфальського університету імені Вільгельма виявила ще один негативний наслідок коронавірусної інфекції. Про це йдеться в статті з результатами проведеного дослідження, опублікованій в репозиторії bioRxiv.org.

Фахівці піддали зрілі органели сітківки впливу SARS-CoV-2 і вивчили його активність. Вони прийшли до висновку, що коронавірус може проникати в очі, інфікувати фоторецептори, а також проникати в гангліозні клітини сітківки.

Вчені вважають, що вірус впливає на запальні гени, в тому числі на інтерлейкін 33 (IL33), ген, який пов'язаний з гострим перебігом Covid-19 і дегенерацією сітківки. На їхню думку, підвищена експресія генів – це відповідь на зараження вірусом.

Дослідники уточнили, що спеціального лікування і медикаментів для таких станів не потрібно. Необхідно застосовувати засоби, які спрямовані на блокування ангіотензин-перетворюючого ферменту 2 (ACE2).

Нагадаємо, у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

Читайте також: