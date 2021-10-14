Відмовилася вдягти маску та побила автобус. Українка у Польщі потрапила у скандал

Українці за дебош загрожує до п'яти років ув'язнення

На прохання одягнути маску у транспорті 33-річна жінка настільки агресивно відреагувала, що на місце викликали поліцію. Саме правоохоронці вже вгамовували українку. Про це повідомляє поліція міста Груєць.

Тепер жінці загрожує покарання за пошкодження автобуса.

На автовокзалі міста Груєць водій попросив українку, аби та вдягнула маску. Якщо не хоче – щоб вийшла з салону. Однак жінка просто розізлилась і почала гамселити автобус.

Українці загрожує до п'яти років ув'язнення. Також, найімовірніше, буде змушена сплатити штраф за пошкодження чужого майна у розмірі 2 тисячі злотих.

Наагадаємо, що у США охоронець Apple отримав ножове поранення у відповідь на вимогу надіти маску. У Нью-Йорку немає припису про обов'язкове носіння маски, але окремі підприємства і власники бізнесу можуть зажадати її одягати. На сайті Apple говориться, що в магазинах фірми маска необхідна для всіх співробітників і клієнтів.

Раніше у Німеччині чоловік застрелив касира через прохання вдягнути маску.

Також МОЗ дав поради українцям, як краще обрати маску.

Нагадаємо, британські та американські вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я. Відзначається, що кожен третій, хто перехворів на Covid-19, страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження.