Британія надасть Україні допомогу в розмірі $500 млн

Ріші Сунак підтримав раніше озвучений заклик щодо екстреного надання Україні частини ресурсів країн-партнерів на потреби українського бюджету

Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі $500 млн. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Фейсбуці.

«Велика Британія є прикладом для всього цивілізованого світу. Їх підтримка завжди безкомпромісна та надзвичайно вчасна. Особисто подякував канцлеру Казначейства Сполученого Королівства Ріші Сунаку за всі зусилля для підтримки України та рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 500 млн дол. кредитних гарантій для пом’якшення економічних наслідків російських злочинних дій», – наголосив Марченко.

За його словами, Ріші Сунак підтримав раніше озвучений заклик щодо екстреного надання Україні частини ресурсів країн-партнерів на потреби українського бюджету, що дозволить українському уряду і надалі продовжувати виконувати всі захищені видатки і соціальні програми.

«Також отримав запевнення щодо готовності Великої Британії долучитись до зусиль для залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні – трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від МВФ», – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти.

Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.