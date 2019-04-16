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    За місяць попит на «муніципальну няню» зріс вдесятеро

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    За місяць попит на «муніципальну няню» зріс вдесятеро

    У квітні майже 400 осіб звернулися за компенсацією в оплаті послуг няні

    Кількість бажаючих отримати компенсацію витрат на оплату послуг няні за місяць збільшилася в 10 разів, і станом на 10 квітня складала 397 осіб. А на початку березня таких було всього 39. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомляють «Українські новини» з посиланням на інформацію Міністерства соціальної політики. 

    «Станом на 1 квітня 2019 року в структурні підрозділи з питань соціального захисту районних, районних у місті Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад подали заяви та відповідні документи 397 осіб», - сказано в ньому. 

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    У документі не уточнюється, чи була вже виплачена будь-кому така компенсація. 

    Відзначається, що для забезпечення своєчасного призначення та виплати компенсацій міністерство доопрацьовує функціонал програмного комплексу АСОПД-СОЦ в плані компенсації вартості послуги «муніципальна няня».

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    В Україні з 1 січня 2019 роки сім'я з дитиною не старше трьох років може отримувати 1626 гривень щомісяця на оплату послуг няні

    Зазначимо, що урядова програма допомоги багатодітним сім’ям, яка передбачає виплати щомісячної фінансової допомоги з 1 квітня, повністю прорахована та забезпечена бюджетними асигнуваннями у розмірі 2,4 мільярда гривень.

    Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України запроваджує з 1 квітня щомісячні виплати багатодітним сім'ям за третю дитину і наступних у віці до 6 років.

     

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