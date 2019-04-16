«Укрпошта» на 25% підвищить тариф для міжнародних відправлень



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У травні тариф зросте для позицій «дрібний пакет» і «мішок М»

Акціонерне товариство «Укрпошта» підвищить тариф для двох видів міжнародних поштових відправлень «дрібний пакет» і «мішок М» із $2 до $2,5 для кожної відправки з 1 травня 2019 року, повідомляється на сайті держкомпанії.

Тарифи на інші види міжнародних відправлень, зокрема і рекомендовані листи, і бандеролі, залишаться без змін.

Як повідомлялося, «Укрпошта» в 2018 році опрацювала 34,4 млн міжнародних відправлень, що на 45% більше, ніж у 2017 році. Загалом доходи компанії від міжнародних операцій зросли на 37%.

Як відомо, з 1 січня 2019 року «Укрпошта» встановила нові тарифи на свої послуги.

Тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищилися в середньому на 10%.

Тарифи на доставку посилок вагою до 1 кг в тарифі «Стандартний» підвищені в середньому на 10%, в тарифі «Експрес» - на 20%. Для посилок з великою вагою підвищення було менш значне.

Разом з тим, в тарифі «Експрес» скасувалася доплата 12 грн за доставку в село.

Зазначимо, що у березні відомство повідомило про підвищення зарплати листоношам. «Підвищення заробітних плат з 1 квітня – на 6% і з 1 липня на 6% відбудеться для листонош та начальників сільських поштових відділень, які мають посадовий оклад менше мінімальної зарплати в розрахунку на повну зайнятість», – повідомляє компанія.