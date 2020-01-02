Чийгоз скаржиться, що діалогу з Зеленським про звільнення кримських татар немає



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Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз Фото: Радіо Свобода

В ув’язненні в Росії залишаються 89 кримських татар

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз заявляє, що

Ні Офіс президента України, ні сам президент Володимир Зеленський досі не вийшли на діалог із Меджлісом кримськотатарського народу з приводу звільнення кримських татар з російського ув’язнення. Про це сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз в ефірі Крим.Реалії.

«У нас діалогу, на жаль, немає. Але… ми зустрічалися з прем’єром, ми непогано поспілкувалися і, на жаль, прем’єр, як і ми, не має відношення до процесу обміну. Ми обговорювали питання в рамках його компетенції. Понад годину тривала зустріч, і я вважаю, що для першого разу вона пройшла нормально», – розповів Чийгоз.

Раніше про відсутність будь-яких консультацій з боку Офісу президента з Меджлісом про звільнення політв’язнів повідомляв Рефат Чубаров.

Реакції Зеленського на заяви представників Меджлісу не було.

Після останнього обміну утримуваними особами 29 грудня Ахтем Чийгоз вказав на те, що для звільнення ув’язнених в анексованому Криму і в Росії кримських татар «потрібно мати великий тиск на президента Росії Володимира Путіна, чого на сьогоднішній день не спостерігається».

У представництві президента України в Автономній Республіці Крим повідомили, що кримських ув’язнених включать у наступний етап звільнення.

31 грудня Офіс президента України повідомив про телефонну розмову Володимира Зеленського із російським президентом Володимиром Путіним, в ході якої обговорювали узгодження нових списків з обміну утримуваними особами. Йшлося, зокрема, у про ув’язнених українців в анексованому Криму і про кримчан, які перебувають в неволі на території Росії.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше повідомляла, що в ув’язненні в Росії залишаються 113 громадян України, із них – 89 кримських татар.

Джерело: Радіо Свобода