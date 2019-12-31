У Москві поліція затримала 13 активістів, які вимагали звільнити політв'язнів



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Загалом в автозаку перебували близько 30 людей. Крім активістів, там є і мігранти, у яких забрали паспорти

Учасники акції по черзі стояли в пікеті з плакатом: «Я теж хочу свята. Відпускайте політв'язнів!»

У центрі російської столиці Москви 31 грудня поліцейські затримали 13 учасників одиночних пікетів на підтримку політв'язнів.

Про це «Радіо Свобода» повідомила одна із затриманих, редакторка студентського журналу DOXA Марія Безверха.

За її словами, учасники акції по черзі стояли в пікеті з плакатом: «Я теж хочу свята. Відпускайте політв'язнів! delo212.ru». Коли одну з пікетувальниць із застосуванням сили затримали поліцейські, інші учасники акції пішли до автозаку. В результаті затримали всіх учасників протесту.

Загалом в автозаку перебували близько 30 людей. Крім активістів, там є і мігранти, у яких забрали паспорти.

Затриманих відвезли у відділ внутрішніх справ «Троїцьке» в Новій Москві (це віддалений район російської столиці, який ще не так давно був частиною Московської області).

Нагадаємо, напередодні у російському місті Мурманську слідчі затримали прихильників релігійного об'єднання «Свідки Єгови», діяльність якого заборонена в Росії.