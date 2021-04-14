За рік виробники харчів збільшили ціни майже на третину

Ціни в межах України зросли на 20,1%

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру – на 75,3%

Оптові ціни виробників промислової продукції в березні 2021 року, у порівнянні з березнем минулого року, зросли на 26,3%. Ціни в межах України зросли на 20,1%, за межі України – на 53,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат), пише AgroPolit.com.

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 30,3%, зокрема в межах України – на 22,2%, за межі України – на 58,5%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру – на 75,3%, зокрема на території України – на 79,6%.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що вжило необхідні заходи, спрямовані на стабілізацію цін продуктів соціального сегмента в Україні.

Для стабілізації цін на цукор міністерство на початку березня видало ліцензії на імпорт 120 тисяч тонн цукру-сирцю, що становить 10% річного внутрішнього споживання.

Для стимулювання збільшення виробництва гречки та картоплі й, відповідно, стабілізації цін на ці продукти, уряд додав нові спеціальні програми підтримки сільгоспвиробників шляхом виділення бюджетних субсидій.

Ззначимо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося перевано за рахунок зростання цін на яйця і курятину.

Також в Україні соняшникова олія здорожчала рекордними темпами. У порівнянні з минулорічними цінами, вартість соняшникової олії зросла більш ніж удвічі.

Економічний експерт Борис Кушнірук розповів, що з кінця весни в Україні почнеться зниження цін на харчі, зокрема подешевшають молоко, яйця та м'ясо.

Читайте також: