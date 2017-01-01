За роки війни в Сирії загинули майже 25 тисяч жінок

Вина за більшість смертей, за даними правозахисників, лежить на режимові Асада

За час війни в Сирії з березня 2011 року загинули 24 746 жінок, переважна більшість з них були вбиті в результаті дій урядової армії. Такі дані опублікувала Сирійська організація з прав людини, що базується у Великій Британії (SNHR). Близько 11,5 тисячі серед убитих жіночої статі були дітьми і підлітками. Вина за 84,5% смертей, за



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Вина за більшість смертей, за даними правозахисників, лежить на режимові Асада

За час війни в Сирії з березня 2011 року загинули 24 746 жінок, переважна більшість з них були вбиті в результаті дій урядової армії. Такі дані опублікувала Сирійська організація з прав людини, що базується у Великій Британії (SNHR).

Близько 11,5 тисячі серед убитих жіночої статі були дітьми і підлітками. Вина за 84,5% смертей, за даними правозахисників, лежить на режимі Башара Асада.

В результаті бомбардувань, хімічних атак і в ході бойових дій солдати урядової армії вбили 20 919 жінок. До загибелі ще 988 жінок і дівчаток привели повітряні нальоти російських ВКС, повідомив глава SNHR Фадель Абдул Гані.

Ще 611 жінок були вбиті силами міжнародної антитерористичної коаліції на чолі з США, 573 - бойовиками «Ісламської держави». 136 жінок і дівчат-підлітків загинули в результаті бойових дій курдських підрозділів, 74 вбито бойовиками ісламістським угрупованням «Хайят Тахрір аш-Шам».

Дані про те, скільки жінок загинуло в результаті дій збройної «помірної опозиції», в доповіді не наводяться.

Джерело: DW