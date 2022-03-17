Сирійські найманці хочуть приїхати до України, щоб нелегально мігрувати до ЄС

Командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків

Сирійські найманці розглядають участь у війні на боці РФ як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

15 березня, для участі в бойових діях проти України, з воєнної бази Хмеймім (САР) до Росії було відправлено 150 найманців.

За інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до Росії та білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 тис. бойовиків.

Під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях, тобто суто поліцейські функції. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило «бойовий дух» сирійців.

До того ж, нещодавно до воєнної бази Хмеймім з Росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправку до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.

Раніше, експерт пояснив, навіщо Путін «мобілізував» сирійців на війну в Україну.

Нагадаємо, поблизу українського кордону у Ростовській (Росія) та Гомельській (Білорусь) областях російський агресор розгорнув табори для розміщення та підготовки найманців із Сирії.

Зазначимо, Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах.