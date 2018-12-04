  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Заарештовані в Грузії українці оголосили голодування - адвокат

    • Розсилка
    <p>Суд над українцями у Тбілісі</p> - Заарештовані в Грузії українці оголосили голодування - адвокат

    Суд над українцями у Тбілісі

    Затримані не згодні з пред'явленими їм звинуваченнями

    Затримані на минулих вихідних у Тбілісі шість українців і один громадянин Грузії оголосили голодування на знак протесту.

    Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на одного з адвокатів затриманих Георгія Ростомашвілі.

    За словами адвоката, затримані не згодні з пред'явленими їм звинуваченнями.

    Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

    4 грудня у Тбілісі відбувся суд над громадянами України, яких затримали в готелі за зберігання зброї.

    Суд залишив під арештом затриманих у Тбілісі українців.

    Читайте також
    суд Грузія адвокат українці голодування боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ