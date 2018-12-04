Заарештовані в Грузії українці оголосили голодування - адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд над українцями у Тбілісі

Затримані не згодні з пред'явленими їм звинуваченнями

Затримані на минулих вихідних у Тбілісі шість українців і один громадянин Грузії оголосили голодування на знак протесту.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на одного з адвокатів затриманих Георгія Ростомашвілі.

За словами адвоката, затримані не згодні з пред'явленими їм звинуваченнями.

Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

4 грудня у Тбілісі відбувся суд над громадянами України, яких затримали в готелі за зберігання зброї.

Суд залишив під арештом затриманих у Тбілісі українців.