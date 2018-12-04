Заарештовані в Грузії українці оголосили голодування - адвокат
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Суд над українцями у Тбілісі
Затримані не згодні з пред'явленими їм звинуваченнями
Затримані на минулих вихідних у Тбілісі шість українців і один громадянин Грузії оголосили голодування на знак протесту.
Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на одного з адвокатів затриманих Георгія Ростомашвілі.
За словами адвоката, затримані не згодні з пред'явленими їм звинуваченнями.
Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.
4 грудня у Тбілісі відбувся суд над громадянами України, яких затримали в готелі за зберігання зброї.
Суд залишив під арештом затриманих у Тбілісі українців.