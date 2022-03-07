Вантажівка протаранила ворота посольства Росії в Ірландії

У Дубліні теж протестують проти російської агресії

Водія вже затримали та доставили до поліції

У Дубліні чоловік на вантажівці протаранив ворота посольства Росії в Ірландії. Відео інциденту з'явилося у соцмережах увечері 7 березня.

Як пише видання DublinLive, водія вже затримали та доставили до відділу поліції. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у столиці Ірландії відбуваються акції проти спецоперації Росії в Україні.

Варто зазначити, це вже не перший інцидент із російськими представництвами в Європі. Так, напередодні невідомий кинув коктейль Молотова до будівлі Росспівробітництва у Парижі.