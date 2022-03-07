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    Вантажівка протаранила ворота посольства Росії в Ірландії

    У Дубліні теж протестують проти російської агресії - Вантажівка протаранила ворота посольства Росії в Ірландії
    У Дубліні теж протестують проти російської агресії
    фото: RTÉ.ie

    Водія вже затримали та доставили до поліції

    У Дубліні чоловік на вантажівці протаранив ворота посольства Росії в Ірландії. Відео інциденту з'явилося у соцмережах увечері 7 березня.

    Як пише видання DublinLive, водія вже затримали та доставили до відділу поліції. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, у столиці Ірландії відбуваються акції проти спецоперації Росії в Україні.

    Варто зазначити, це вже не перший інцидент із російськими представництвами в Європі. Так, напередодні невідомий кинув коктейль Молотова до будівлі Росспівробітництва у Парижі.

    Теги: Росія Ірландія #stoprussia
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    Вантажівка протаранила ворота посольства Росії в Ірландії